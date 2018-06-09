Суд арестовал владельцев Гавриловских курчат

суд Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Владельцев птицефабрики подозревают в систематическом нарушении законодательства об охране природной среды

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Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн, 90 млн грн и 84 млн грн для владельцев холдинга Агромарс (ТМ Гавриловские курчата), которые подозреваются в том, что устроили стихийный птичий могильник в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Владельцев птицефабрики подозревают в систематическом нарушении законодательства об охране природной среды, из-за чего окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн.

Им объявили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (Нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) УК.

6 июня Генеральная прокуратура Украины провела 14 обысков в помещениях Агромарс. После обысков следователи Нацполиции приняли решение задержать владельцев холдинга Марину и Евгения Сигал и исполнительного директора Алексея Марченко.

В феврале 2018 года Госпродпотребслужба выявила крупную свалку трупов погибшей птицы, образовавшуюся вблизи филиала Гавриловский птицеводческий комплекс ООО Комплекс Агромарс (Киевская обл.).