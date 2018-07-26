Суд над водителем Hummer: Островский частично признал свою вину

Фото: pixabay.com

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Кирилл Островский, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на переходе, хочет помогать семье погибшего ребенка и просит не брать его под стражу

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Водитель Hummer Кирилл Островский, который 24 июля насмерть сбил 10-летнюю девочку на переходе в Киеве, частично признал свою вину. Об этом он заявил на заседании Шевченковского райсуда по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает УНИАН.

Островский заявил, что не пытался скрыться с места преступления и сожалеет о случившемся, а номера с машины снял, чтобы уберечь свою семью.

По словам водителя Hummer, он ехал с "умеренной" скоростью и не понимает, почему автомобиль не затормозил. Островский попросил суд не брать его под стражу, чтобы он мог зарабатывать деньги и помогать семье погибшей девочки.

Прокурор, ссылаясь на риск воздействия на участников дела путем угроз или подкупа, а также на опасность бегства Островского, потребовал содержания водителя Hummer под стражей. В свою очередь адвокат попросила суд применить к ее подзащитному "любую из более мягких мер".

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24 июля 2018 года в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и якобы пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание. В следственном отделе ГУНП в Киеве открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК - "нарушение правил безопасности дорожного движения".