В Киеве двух патрульных задержали по подозрению во взятке: фото

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Полицейские получили 3 тысячи грн за то, что не составили админпротокол на виновника ДТП, утверждают в столичной прокуратуре

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В Киеве по подозрению во взяточничестве задержали двух инспекторов патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, полицейские якобы получили 3 тысячи грн за то, что не составили админпротокол на виновника ДТП.

Патрульных задержали на рабочем месте, как утверждают в прокуратуре, после получения ими взятки, деньги были изъяты во время обысков.

В ближайшее время задержанным объявят о подозрении во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 УК), прокуроры будут просить суд избрать полицейским меры пресечения.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования будет проверена возможная причастность патрульных "к совершению аналогичных преступлений".

6 июня 2018 года в Никополе Днепропетровской области директора предприятия задержали по подозрению в получении $12 тысяч за содействие в согласовании проектов землеустройства.

Фото: kyiv.gp.gov.ua