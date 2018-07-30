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30.07.2018, 18:06

В Киеве из окна больницы скорой помощи выпал мужчина: он погиб

В Киеве из окна больницы скорой помощи выпал мужчина: он погиб - Фото
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

По предварительной информации, причиной смерти стал суицид

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В Киеве из здания больницы скорой помощи на Братиславской, 3 выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Эту информацию корреспонденту LIGA.net подтвердили в пресс-службе полиции Киева. "Действительно, был такой факт. Сейчас проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

dtp.kiev.ua сообщает, что, по предварительной информации, причиной смерти стал суицид. По данным издания, тело погибшего сильно изувечено.

Недавно в Харьковской области 17-летний юноша на глазах у своей матери ударил себя ножом в грудь. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Теги: киев, больница, самоубийство, скорая помощь, суицид
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