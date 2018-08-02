В Киеве женщина умерла в кресле стоматолога

Иллюстративное фото: unsplash.com

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Правоохранители выясняют причину смерти

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В Киеве женщина скоропостижно скончалась в стоматологическом центре. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

Женщина 1970 года рождения умерла 2 августа около 11:00 в стоматологии на улице Воздвиженской. Предварительно, причиной смерти стала реакция на анестезию.

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На место происшествия прибыли правоохранители, подробности выясняются.

14 августа в городе Анталия в Турции умер 57-летний украинский турист из Запорожья. Мужчина впал в кому после драки и умер через шесть дней.