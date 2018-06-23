В Киеве мошенник "украл" коммунальный кинотеатр – прокуратура

Заброшенный кинотеатр Молодежный в 2013 году (фото - zametkiev.livejournal.com)

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Подозреваемый зарегистрировал себя владельцем заброшенного кинотеатра, использовав поддельные документы, утверждают правоохранители

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Правоохранители разоблачили гражданина, подозреваемого в незаконном завладении коммунальным кинотеатром Молодежный в Святошинском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, в 2014 году гражданин на основании поддельных свидетельства о праве собственности и справки из столичного БТИ зарегистрировал себя владельцем кинотеатра, находившегося в коммунальной собственности. Стоимость незаконно отчужденного объекта на то время составляла более 800 тысяч грн.

22 июня 2018 года гражданину было объявлено подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК) и использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК). Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Также параллельно суд рассматривает иск прокуратуры о возвращении здания кинотеатра в коммунальную собственность.

На данный момент кинотеатр Молодежный не функционирует, его здание находится в заброшенном состоянии.

Кинотеатр Молодежный в 2013 году (фото – zametkiev.livejournal.com)

В феврале 2018 года Апелляционный суд Киева вернул кинотеатр Тампере в столичную коммунальную собственность.