В Киеве на две недели частично перекроют одну из улиц в центре

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Ограничение движения связано с ремонтными работами

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В Киеве до 12 августа ограничат движение транспорта на улице Рейтарской в Шевченсковском районе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Киевавтодор.

"В связи с продолжением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на ул. Рейтарской на участке от улицы Золотоворотской до улицы Олеся Гончара будет частично ограничено движение транспорта до 12 августа 2018 года", - сказано в сообщении.

Киевавтодор просит водителей отнестись к этому с пониманием и планировать маршруты с учетом временных неудобств.

1 мая Департамент транспортной инфраструктуры КГГА рассказал о схеме движения транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода.