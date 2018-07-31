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31.07.2018, 09:30

В Киеве на две недели частично перекроют одну из улиц в центре

В Киеве на две недели частично перекроют одну из улиц в центре - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ограничение движения связано с ремонтными работами

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В Киеве до 12 августа ограничат движение транспорта на улице Рейтарской в Шевченсковском районе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Киевавтодор.

"В связи с продолжением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на ул. Рейтарской на участке от улицы Золотоворотской до улицы Олеся Гончара будет частично ограничено движение транспорта до 12 августа 2018 года", - сказано в сообщении.

Киевавтодор просит водителей отнестись к этому с пониманием и планировать маршруты с учетом временных неудобств.

1 мая Департамент транспортной инфраструктуры КГГА рассказал о схеме движения транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода.

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Теги: перекрыто движение, ограничено движение, ремонт, киев, дорога, ремонт дорог, шевченковский район, рейтарская
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