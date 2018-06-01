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01.06.2018, 15:42

В Киеве на взятке задержана инспектор ювенальной превенции

В Киеве на взятке задержана инспектор ювенальной превенции - Фото
Фото: kyiv.gp.gov.ua

По данным прокуратуры, чиновница требовала деньги от молодого человека за непринятие мер по привлечению к административной ответственности

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Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователями Главного управления СБУ Киева и Киевской области при получении взятки задержали инспектор сектора ювенальной превенции Днепровского управления полиции Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным ведомства, чиновница требовала деньги от молодого человека за непринятие мер по привлечению к административной ответственности.

Инспектора задержали на горячем после получения всей суммы неправомерной выгоды – 5 тыс грн.

В настоящее время задержанной готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и ходатайство об избрании ей меры пресечения.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Накануне струдники СБУ разоблачили на взятке заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Винницкой области. Установлено, что чиновник требовал 10 тыс грн от местного жителя. За указанную сумму злоумышленник обещал помочь избежать призыва на срочную военную службу.

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Теги: коррупция, взятка, ювенальная превенция
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