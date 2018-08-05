Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Пострадавший находится в больнице, отметили в полиции

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В Киеве ночью злоумышленник саблей ранил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Инцидент произошел около полуночи в Подольском районе столицы. Пострадавшего с ранением головы госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что человек с саблей нападает на прохожих. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции установили, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Это - 49-летний местный житель.

По данному факту следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Действия злоумышленника, который саблей ранил мужчину, столичные полицейские квалифицируют как хулиганство.

3 июля 2018 года в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека.