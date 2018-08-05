В Киеве ночью злоумышленник саблей ранил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Инцидент произошел около полуночи в Подольском районе столицы. Пострадавшего с ранением головы госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.
В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что человек с саблей нападает на прохожих. На вызов выехала следственно-оперативная группа.
Сотрудники полиции установили, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента.
Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Это - 49-летний местный житель.
По данному факту следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Действия злоумышленника, который саблей ранил мужчину, столичные полицейские квалифицируют как хулиганство.
3 июля 2018 года в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека.