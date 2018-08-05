Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.08.2018, 13:05

В Киеве ночью злоумышленник саблей ранил мужчину

В Киеве ночью злоумышленник саблей ранил мужчину - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Пострадавший находится в больнице, отметили в полиции

Реклама
Реклама

В Киеве ночью злоумышленник саблей ранил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Инцидент произошел около полуночи в Подольском районе столицы. Пострадавшего с ранением головы госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что человек с саблей нападает на прохожих. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции установили, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Это - 49-летний местный житель.

По данному факту следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Действия злоумышленника, который саблей ранил мужчину, столичные полицейские квалифицируют как хулиганство.

3 июля 2018 года в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, нападение, сабля
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Полиция задержала более 30 криминальных авторитетов: фото
Происшествия Полиция задержала более 30 криминальных авторитетов: фото
Луценко отдал СБУ дело о нападении с серной кислотой на чиновницу
Происшествия Луценко отдал СБУ дело о нападении с серной кислотой на чиновницу
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 