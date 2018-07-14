В Киеве новые тарифы на проезд: какой транспорт теперь по 8 грн

Фото: Радио Свобода

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С сегодняшнего дня проезд подорожал в метро и наземном транспорте: автобусах, трамваях, троллейбусах, электричке и фуникулере

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Сегодня, 14 июля, в Киеве выросли цены на проезд в метро и наземном транспорте.

На проезд в метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, городской электричке и фуникулере установлена одна цена - 8 гривень.

В метро рассказали, что старые синие жетоны можно обменять без доплаты на новые зеленые до конца месяца. Один жетон обменивается в любой кассе, два и более - в сервисных центрах на станциях "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) ежедневно с 8:00 до 19:00. Уже с августа обмен будет с доплатой. Поездки на бесконтактной карточке сохраняются.

Билеты на наземный транспорт, купленные за 4 гривны, также сохраняются до конца месяца, потом их будут менять с доплатой. Сумма штрафа за безбилетный проезд увеличилась в два раза - до 160 гривень.

Вчера, 13 июля, на станциях метро образовались очереди - люди хотели успеть пополнить карточки до подорожания. При этом автоматы для пополнения в большинстве случаев не работали.

Киевские власти объясняют подорожание проезда в коммунальном наземном и подземном транспорте попыткой избежать кризиса в транспортной сфере столицы.