Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.07.2018, 11:33

В Киеве новые тарифы на проезд: какой транспорт теперь по 8 грн

В Киеве новые тарифы на проезд: какой транспорт теперь по 8 грн - Фото
Фото: Радио Свобода

С сегодняшнего дня проезд подорожал в метро и наземном транспорте: автобусах, трамваях, троллейбусах, электричке и фуникулере

Реклама
Реклама

Сегодня, 14 июля, в Киеве выросли цены на проезд в метро и наземном транспорте.

На проезд в метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, городской электричке и фуникулере установлена одна цена - 8 гривень.

В метро рассказали, что старые синие жетоны можно обменять без доплаты на новые зеленые до конца месяца. Один жетон обменивается в любой кассе, два и более - в сервисных центрах на станциях "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) ежедневно с 8:00 до 19:00. Уже с августа обмен будет с доплатой. Поездки на бесконтактной карточке сохраняются. 

Билеты на наземный транспорт, купленные за 4 гривны, также сохраняются до конца месяца, потом их будут менять с доплатой. Сумма штрафа за безбилетный проезд увеличилась в два раза - до 160 гривень.

Вчера, 13 июля, на станциях метро образовались очереди - люди хотели успеть пополнить карточки до подорожания. При этом автоматы для пополнения в большинстве случаев не работали. 

Киевские власти объясняют подорожание проезда в коммунальном наземном и подземном транспорте попыткой избежать кризиса в транспортной сфере столицы.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: подорожание, транспорт, киев, метро, проезд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
На выходных в Киеве ограничат вход на станцию метро Арсенальная
Киев На выходных в Киеве ограничат вход на станцию метро Арсенальная
Кличко анонсировал повышение цен на проезд в Киеве
Транспорт Кличко анонсировал повышение цен на проезд в Киеве
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 