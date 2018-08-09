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09.08.2018, 11:12

В Киеве планируют расширить пешеходную зону на Крещатике

В Киеве планируют расширить пешеходную зону на Крещатике - Фото
Фото: srgktk.livejournal.com

Согласно новой стратегии развития города, пешеходы на киевских дорогах станут главными, автомобилисты - на последнем месте

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Пешеходную зону в центре Киева планируют продлить от Крещатика до Бессарабской площади. Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, передает пресс-служба администрации.

По его словам, сегодня уже наполовину реализовано создание пешеходной зоны на Подоле. Бессарабская площадь станет следующей.

"Планируется расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы, которые будут двигаться из Крещатика до Бессарабки, путем перекрытия улицы, которая практически вся наполнена припаркованными авто", - отметил Рахматуллин.

Согласно новой стратегии развития города, пешеходы на киевских дорогах станут главными. За ними второе место займут велосипедисты и общественный транспорт. Автомобилисты будут на последнем месте, сказал чиновник.

"В целом, Киев был автомобильным городом, но продолжение старой стратегии приведет только к ухудшению транспортной ситуации, которая уже на грани. Соответственно сейчас мы упорно развиваем пешеходные зоны, устанавливаем парковочные столбики, чтобы автомобилисты не заезжали на тротуары", - добавил он. 

Фото: srgktk.livejournal.com 

6 августа сообщалось, что в Киеве на 20 дней ограничат движение на Южном мосту.

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Теги: Бессарабская площадь, киев, Крещатик, КГГА, пешеходная зона, парковка
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