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13.08.2018, 15:11

В Киеве Волга въехала в группу людей на тротуаре: 5 пострадавших

В Киеве Волга въехала в группу людей на тротуаре: 5 пострадавших - Фото
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О состоянии пострадавших в данный момент ничего неизвестно

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В Киеве на Троещине в результате ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2109 и ГАЗ-24 последняя въехала в группу пешеходов на тротуаре. Пострадали 5 человек, они госпитализированы. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Полицейские на месте устанавливают обстоятельства происшествия.

О состоянии пострадавших в данный момент ничего неизвестно.

Издание dtp.kiev.ua в Facebook сообщает, что ДТП произошло на перекрестке возле гипермаркета "Новая линия".

Вчера, 12 августа, в Киеве трое неизвестных застрелили охранника ломбарда, вынесли оттуда ювелирные изделия и сбежали. 

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Теги: дтп, тротуар, пострадавшие, Волга, троещина
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