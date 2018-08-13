В Киеве Волга въехала в группу людей на тротуаре: 5 пострадавших

39027445_1126323244200234_8360504246570844160_n

commenthover

О состоянии пострадавших в данный момент ничего неизвестно

Реклама

Реклама

В Киеве на Троещине в результате ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2109 и ГАЗ-24 последняя въехала в группу пешеходов на тротуаре. Пострадали 5 человек, они госпитализированы. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Полицейские на месте устанавливают обстоятельства происшествия.

О состоянии пострадавших в данный момент ничего неизвестно.

Издание dtp.kiev.ua в Facebook сообщает, что ДТП произошло на перекрестке возле гипермаркета "Новая линия".

Вчера, 12 августа, в Киеве трое неизвестных застрелили охранника ломбарда, вынесли оттуда ювелирные изделия и сбежали.