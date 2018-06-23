Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.06.2018, 09:22

В парке Киева пройдет необычный концерт

В парке Киева пройдет необычный концерт - Фото
Фото: kyivcity.gov.ua

Мероприятие пройдет под эгидой посольства Австрии

Реклама
Реклама

В Киеве 23 июня в 19:00 в парке имени Тараса Шевченко состоится концерт классической музыки серии "Классик пикник" фестиваля "Открытая музыка города". Об этом сообщили в департаменте культуры КГГА.

Мероприятие пройдет под эгидой посольства Австрии. На концерте будут играть: Национальный камерный ансамбль "Киевские солисты", "Kiev Piano Duo": Александра Зайцева - Дмитрий Таванец, а также Анастасия Козяр, Владимир Чумаченко.

Программу будет вести и петь Марьяна Головко.

Для детей запланированы интересные занятия и мастер-классы.

22 июня 2018 года легендарный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков дал импровизированный концерт на Пейзажной аллее в Киеве.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, концерт, классическая музыка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Финал ЛЧ: метро работает дольше, на улицах 10 тысяч силовиков
Киев Финал ЛЧ: метро работает дольше, на улицах 10 тысяч силовиков
СМИ: В Киеве упавшим с крыши железным листом травмирована женщина
Киев СМИ: В Киеве упавшим с крыши железным листом травмирована женщина
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 