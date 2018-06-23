В парке Киева пройдет необычный концерт

В Киеве 23 июня в 19:00 в парке имени Тараса Шевченко состоится концерт классической музыки серии "Классик пикник" фестиваля "Открытая музыка города". Об этом сообщили в департаменте культуры КГГА.
Мероприятие пройдет под эгидой посольства Австрии. На концерте будут играть: Национальный камерный ансамбль "Киевские солисты", "Kiev Piano Duo": Александра Зайцева - Дмитрий Таванец, а также Анастасия Козяр, Владимир Чумаченко.
Программу будет вести и петь Марьяна Головко.
Для детей запланированы интересные занятия и мастер-классы.
22 июня 2018 года легендарный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков дал импровизированный концерт на Пейзажной аллее в Киеве.