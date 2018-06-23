В парке Киева пройдет необычный концерт

Фото: kyivcity.gov.ua

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Мероприятие пройдет под эгидой посольства Австрии

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В Киеве 23 июня в 19:00 в парке имени Тараса Шевченко состоится концерт классической музыки серии "Классик пикник" фестиваля "Открытая музыка города". Об этом сообщили в департаменте культуры КГГА.

Мероприятие пройдет под эгидой посольства Австрии. На концерте будут играть: Национальный камерный ансамбль "Киевские солисты", "Kiev Piano Duo": Александра Зайцева - Дмитрий Таванец, а также Анастасия Козяр, Владимир Чумаченко.

Программу будет вести и петь Марьяна Головко.

Для детей запланированы интересные занятия и мастер-классы.

22 июня 2018 года легендарный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков дал импровизированный концерт на Пейзажной аллее в Киеве.