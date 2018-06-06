В разных частях Киева перекроют улицы: снимают сериал о Чернобыле

Иллюстративное фото: pixabay.com

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Ограничения движения будут введены в течение 8-10 июня и коснутся центра столицы, Подола, Оболони и Демиевки

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В центре Киева, на Подоле, Оболони и Демиевке в течение 8-10 июня частично ограничат движение транспорта, причина – съемки эпизодов мини-телесериала "Чернобыль", которые проводит ООО Р-Фильм. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Согласно сообщению, 8 июня с 11:30 до 15:30 будут перекрыты две правые полосы трассы Е95 от проспекта Голосеевского, 15, до Демиевской площади, 1; также ограничат движение на прилегающем участке от Голосеевского проспекта до проспекта Науки.

С 21:00 того же дня до 00:00 9 июня будет перекрыт участок проспекта Героев Сталинграда между домами №№10 и 19. Этот же участок будет закрыт для транспорта с 06:00 до 20:00 9 июня.

На следующий день, 10 июня, с 11:00 до 17:30 движение будет ограничено на различных участках улиц Константиновской (от дома №36 до №71), Оболонской (от №12 до №9), Юрковской (от №54 до №59/5) и Еленовской (от №16 до №10).

С 06:00 до 21:00 10 июня будут перекрыты участки улиц Богдана Хмельницкого (от №28 до №40/1), Пушкинской (от №22 до №11), Крещатик (от №42А до №36), а также улица Репина (от ул. Хмельницкого до бульвара Т. Шевченко).

В КГГА подчеркивают, что общественный транспорт в это время будет работать в обычном режиме.

5 июня 2018 года сообщалось, что в Киеве вскоре начнут частично перекрывать Шулявский путепровод в связи с его реконструкцией.

Схемы: facebook.com/kievtransport