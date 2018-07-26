Уволенный из ВСУ военный поджег себя возле Минобороны: видео

Бывший военный Сергей Ульянов пытался привлечь внимание к "незаконному увольнению из армии"

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Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджег себя возле Министерства обороны Украины. Так мужчина решил привлечь внимание к увольнению его из армии, сообщает УНИАН.

Ульянов заявил, что был уволен из армии незаконно. После безуспешных попыток восстановиться в должности экс-военный решил привлечь внимание к своей ситуации подобной акцией протеста. Телеканал ZIK опубликовал видео на Youtube.

Другие военнослужащие пытались остановить мужчину, однако не успели. Ульянов облил себя горючей жидкостью и поджог. Военные и пожарные помогли потушить огонь и оказали мужчине первую медицинскую помощь. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

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Ульянов служил в комендантском взводе одной из воинских частей. Его уволили в сентябре 2017 года. Военный добивается восстановления в должности через суд. Два судебных заседания он уже проиграл, сейчас идет процесс по третьему иску.

26 июля в 12:30 в пресс-центре Минобороны на брифинге представители командования ВСУ обсудят ситуацию с группой уволенных военнослужащих во главе с Ульяновым.

Ранее бывшего заместителя военного комиссара ВСУ, который работал на спецслужбы РФ, осудили за госизмену. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.