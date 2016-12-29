В Киеве полиция перешла на усиленный режим работы
Полиция Киева совместно с Национальной гвардией Украины начала работать в усиленном режиме. Об этом заявил начальник управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Киеве Руслан Кузьменко в эфире телеканала 112 Украина.
"С 28 по 30 декабря нами проводятся оперативно-тактические мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений в Киеве, на улицах Киева, железнодорожных и автовокзалах, транспортных остановках, платформах. Задействовано около 1,5 тысячи личного состава. Из них 200 - военнослужащие Нацгвардии", - сообщил он.
По словам Кузьменко, в новогоднюю ночь в столице дополнительно будут дежурить 500 сотрудников личного состава полиции и Нацгвардии.
"Также в новогодние праздники дополнительно будет выведено 500 сотрудников личного состава полиции и Нацгвардии, которые в новогоднюю ночь будут дежурить возле нашей центральной елки и в районах Киева, где еще находятся 11 елок", - добавил он.
За минувшие сутки задержаны около 37 человек, совершивших уголовные или административные правонарушения.
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