В Киеве полиция перешла на усиленный режим работы

Задействовано около 1,5 тысячи личного состава Национальной полиции, из них 200 - военнослужащие Нацгвардии

Полиция Киева совместно с Национальной гвардией Украины начала работать в усиленном режиме. Об этом заявил начальник управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Киеве Руслан Кузьменко в эфире телеканала 112 Украина.

"С 28 по 30 декабря нами проводятся оперативно-тактические мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений в Киеве, на улицах Киева, железнодорожных и автовокзалах, транспортных остановках, платформах. Задействовано около 1,5 тысячи личного состава. Из них 200 - военнослужащие Нацгвардии", - сообщил он.

По словам Кузьменко, в новогоднюю ночь в столице дополнительно будут дежурить 500 сотрудников личного состава полиции и Нацгвардии.

"Также в новогодние праздники дополнительно будет выведено 500 сотрудников личного состава полиции и Нацгвардии, которые в новогоднюю ночь будут дежурить возле нашей центральной елки и в районах Киева, где еще находятся 11 елок", - добавил он.

За минувшие сутки задержаны около 37 человек, совершивших уголовные или административные правонарушения.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.