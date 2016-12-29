Станция киевского метро Петровка может сменить свое название

Названную в честь большевистского деятеля Петровского станцию могут переименовать в Почайну. Так называлась ныне уже несуществующая река в Киеве

Станция киевского метро Петровка может получить новое название - Почайна. Об этом сообщается в Facebook коммунального предприятия Киевский метрополитен.

"В Киевсовете появилась идея переименовать станцию Петровка в Почайну", - говорится в сообщении.

В связи с этим пресс-служба метро предлагает пользователям соцсети делиться своими мнениями по поводу инициативы.

При этом отмечается, что за 56 лет работы столичного метрополитена его станции неоднократно меняли свои названия. К примеру, станция Майдан Независимости при открытии в 1976 году получила название Площадь Калинина, а уже в 1977-м ее переименовали в Площадь Октябрьской революции. Современное название станции датируется 26 августа 1991 года.

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В марте 2016 года на сайте Киевсовета была зарегистрирована петиция с предложением переименовать станцию метро Петровка в Бандеровку. Автор петиции Андрей Гусакивский мотивировал это возможным переименованием пролегающего рядом Московского проспекта в Степана Бандеры (в августе 2016 года проспект таки переименовали).

Станция метро Петровка была открыта в 1980 году. Своим названием она обязана советскому государственному и политическому деятелю, главе Всеукраинского революционного комитета и Всеукраинского центрального исполкома Григорию Петровскому.

Переименовать станцию могут в честь реки Почайны - бывшего, практически уже несуществующего правого притока Днепра, который, по легенде, протекал по Подолу. Согласно другим источникам, это была старица либо рукав Днепра. Предполагается, что именно на берегу Почайны князь Владимир Великий крестил киевлян в 988 году.

В честь исчезнувшей реки названа улица Почайнинская в Подольском районе Киева.

10 ноября 2016 года Киевсовет переименовал бульвар Ивана Лепсе в Соломенском районе в честь диссидента, бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела.

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