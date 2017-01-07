Водителей просят не ездить по Киеву на время снегоуборочных работ

Как отмечают коммунальщики, сильный мороз снижает эффективность реагентов, в частности соли, что значительно усложняет очистку дорог

Сотрудники коммунальной корпорации Киевавтодор продолжают очищать улицы и дороги столицы от снега. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.



В ночь на 7 января 2017 года к работам были привлечены 252 единицы снегоуборочной техники и 21 бригада по ручной уборке.

"85 снегоочистительных машин, 96 солеразбрасывателей, 57 тракторов со специальным оборудованием и другая снегоуборочная техника коммунальной корпорации Киевавтодор без остановки расчищали от снега магистрали, мосты, путепроводы, тротуары, содержащиеся предприятиями корпорации", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, сейчас задействовано более 500 единиц техники, однако в случае дальнейшего ухудшения погодных условий ее количество будет увеличено.

"Коммунальщики отмечают, что сильный мороз снижает эффективность реагентов, в частности соли. Это значительно усложняет очистку дорог. В связи с этим коммунальщики обращаются к владельцам автомобилей с просьбой воздержаться от поездок по городу, пока будет длиться интенсивная уборка и обработка улиц и трафик не станет максимально безопасным. Общественный транспорт будет курсировать в привычном для киевлян режиме", - подчеркнули в столичной мэрии.

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Также чиновники просят не парковать частные автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. В противном случае транспорт, мешающий работам, будет эвакуирован.

Кроме того, пешеходам рекомендуют двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными.

По прогнозу Укргидрометцентра, 7 января в Киеве ожидаются сложные погодные условия: снегопады, метель и порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура в течение суток составит 15-17 градусов мороза.

Сложные погодные условия сохранятся в столице и 8 января. Завтра днем ожидаются сильные снегопады, снежные заносы, на дорогах гололедица. Прирост снега составит 10-15 см, температура воздуха будет колебаться в районе 11-13 градусов ниже нуля.

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