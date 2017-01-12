В Киеве задержан опер на вымогательстве взятки

Оперуполномоченный о требовал от подозреваемого $3500 за содействие в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа

Сотрудники прокуратуры Киева задержали сотрудника Национальной полиции по подозрению в вымогательстве $3,5 тыс. в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"В среду, 11 января, следователями прокуратуры города Киева совместно с управлением внутренней безопасности в Киеве департамента внутренней безопасности Нацполиции задержан за вымогательство денежных средств работник столичного главка полиции", - сказано в нем.

Оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против собственности управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве требовал от гражданина $3 500 за содействие в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа.





Фото: kyiv.gp.gov.ua

Сотрудник полиции получал наличные денежные средства в несколько этапов, и во время передачи последней части суммы в размере $2 200 в подозреваемый был задержан.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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