На Троещине из-за ремонта магистрали без тепла остались 19 улиц

Повреждение возникло во время морозов, однако ремонт не начинали до потепления. В Киевэнерго обещают возобновить подачу тепла сегодня вечером

На столичной Троещине из-за срочного ремонта поврежденной тепломагистрали без тепла остались жилые дома на 19 улицах. Об этом в своем Facebook сообщает компания Киевэнерго.

Отмечается, что порыв на магистрали, построенной в 1981 году, возник во время низких температур, однако на период морозов сотрудники Киевэнерго поддерживали работу системы, чтобы обеспечить жителей Троещины теплом. Сейчас же, когда температура воздуха повысилась, в сжатые сроки будут проведены ремонтные работы, чтобы избежать аварийных отключений во время похолодания.

"На время проведения ремонта, начиная с 11:00, теплоснабжение будет приостановлено для жителей домов по пр-ту Маяковского, ул. М. Цветаевой, Сабурова, Радунской, Пуховской, Николаева, Милославской, Лаврухина, Каштановой, Закревского, Электротехнической, Т. Драйзера, Данькевича, Градинской, В. Беретти, О. де Бальзака, а также на бульварах В. Высоцкого, Л. Быкова и Вигуровском", - сообщили в компании и добавили, что уже сегодня вечером, 12 января, теплоснабжение Троещины будет восстановлено.

11 января сообщалось о том, что Киевэнерго выборочно проинспектировало квартиры киевлян, которые жаловались на недостаточную температуру в помещении.

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