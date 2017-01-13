В центре Киева мужчина выстрелил себе в голову прямо в ресторане
В одном из ресторанов на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева около семи утра молодой мужчина выстрелил себе в голову. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
Из показаний свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову. К счастью, никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Пострадавшему сразу вызвали "скорую" и сообщили об инциденте полицию.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления милиции.
Правоохранители устанавливают личность потерпевшего, обстоятельства и причины инцидента.
Оружие изъяли и направили на экспертизу.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции.
Начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение и определена правовая квалификация события.
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