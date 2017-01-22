В Киеве открыли памятную доску в честь лидера ОУН Коновальца

Памятную доску установили на улице Сечевых Стрельцов, на здании, в котором в 1918 году были их казармы

В Киеве открыли памятную доску в честь командира Сечевых стрельцов и лидера ОУН Евгения Коновальца. Памятную доску установили на улице Сечевых Стрельцов, на здании, в котором в 1918 году были их казармы, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Сегодня мы отмечаем две важные даты. 22 января 1918 года была провозглашена независимость Украины. 22 января 1919 года провозглашен акт воссоединения, который объединил Украинскую народную республику и Западноукраинскую народную республику. К этим событиям непосредственное отношение имеет полковник Евгений Коновалец", - сказал в своем выступлении руководитель института Национальной памяти Владимир Вятрович.

В комментарии ЛІГА.net Вятрович сказал, что тем гражданам Украины, которые до сих пор ассоциируют Коновальца с врагом, он рекомендовал бы "читать, читать и еще раз читать".

"Евгений Коновалец одна из ключевых фигур в украинской истории ХХ столетия. И не случайно он один из символов борьбы за независимость. Он осознавал необходимость создания вооруженных сил уже в то время, когда политики высшего ранга этот вопрос только обсуждали. Он один из тех, кто провел действительно эффективную антитеррористическую операцию в Киеве в январе 1918 года и спас Киев от большевистского заговора. Он существенно повлиял на следующее поколение борцов 40-50 годов ХХ века", - сказал он.





Вятрович отметил, что нет ничего удивительного в том, что во времена СССР о Коновальце либо молчали, либо говорили неправду. "Для советской и современной российской историографии и пропаганды он - абсолютный антигерой. Но мы видим, как эта пропаганда делает таких антигероев и из наших современников. Думаю, что для тех, кто до сих пор боится Коновальца под влиянием советских и российских мифов это, наоборот, должно стать основанием задуматься и прочитать что-нибудь про Коновальца. Тем более, что материала достаточно", - добавил Вятрович.





Евгений Коновалец родился 14 июня 1891 г. в селе Зашкив Львовской области. Был одним из создателей подразделения Сечевых Стрельцов в 1918 году и Организации украинских националистов в 1929. Убит 23 мая 1938 года в Роттердаме кремлевским агентом Павлом Судоплатовым. С 1941 года 23 мая в Украине отмечается День героев.

22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.

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