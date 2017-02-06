В Киеве утром из-за непогоды произошло более 80 ДТП - полиция
Из-за сильного снегопада в Киеве утром, 6 февраля, произошло свыше 80 ДТП, в том числе с пострадавшими. Об этом в эфире канала 112 Украина заявил заместитель батальона №1 столичной патрульной полиции Максим Демчик.
"По состоянию на 11:00 зафиксировано более 80 ДТП, это при пересменке, при переходе с ночной смены на дневную. ДТП разного плана. Зафиксированы ДТП с пострадавшими, но в основном столкновения.
Демчик также отметил, что сейчас ситуация меняется к лучшему, дороги убираются, движение транспорта нормализуется.
"Транспортные средства, которые припаркованы с нарушением действующих правил дорожного движения, будут подлежать эвакуации в том случае, если они будут препятствовать работе этой технике", - сообщил он, добавив, что патрульная полиция города работает в штатном режиме.
В связи с ухудшением погоды в понедельник, 6 февраля, Киевская городская администрация ограничила въезд крупногабаритного транспорта. По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник в столице будут сильные снегопады, за день уровень снега может вырасти на 2-3 см.
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