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В Киеве на АЗС вместо бензина продавали фальсификат: фото, видео

14.02.2017 15:20
Реализация топлива осуществлялась без каких-либо разрешительных документов, чем создавалась угроза жизни граждан в случае дальнейшей эксплуатации АЗС
В Киеве на АЗС вместо бензина продавали фальсификат: фото, видео
Фото: facebook.com/Надежда Максимец

Сотрудники киевской прокуратуры вместе с полицейскими пресекли деятельность нелегальной автозаправочной станции в Киеве на ул. Алма-Атинской. Там вместо дизельного топлива и бензина реализовывали фальсификат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время осмотра установлено, что реализация топлива осуществлялась без каких-либо разрешительных документов, чем создавалась угроза жизни граждан в случае дальнейшей эксплуатации АЗС.

Деятельность незаконно установленной АЗС прекратили путем демонтажа.


В целях обеспечения сохранности вещественных доказательств в районный суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.


Фото: facebook.com/Надежда Максимец

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ЛIГАБiзнесIнформ
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