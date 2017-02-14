В Киеве на АЗС вместо бензина продавали фальсификат: фото, видео

Реализация топлива осуществлялась без каких-либо разрешительных документов, чем создавалась угроза жизни граждан в случае дальнейшей эксплуатации АЗС

Сотрудники киевской прокуратуры вместе с полицейскими пресекли деятельность нелегальной автозаправочной станции в Киеве на ул. Алма-Атинской. Там вместо дизельного топлива и бензина реализовывали фальсификат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время осмотра установлено, что реализация топлива осуществлялась без каких-либо разрешительных документов, чем создавалась угроза жизни граждан в случае дальнейшей эксплуатации АЗС.

Деятельность незаконно установленной АЗС прекратили путем демонтажа.





В целях обеспечения сохранности вещественных доказательств в районный суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.





Фото: facebook.com/Надежда Максимец

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