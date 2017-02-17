Киев и Сеул станут городами-побратимами

Как отметили в КГГА, столицы намерены сотрудничать по вопросам развития, в частности, транспорта и инфраструктуры

Киев и Сеул, столица Южной Кореи, планируют подписать договор о городах-побратимах. Об этом сообщил первый замглавы Киевской городской госадминистрации Геннадий Плис, недавно посетивший Республику Корея с рабочим визитом.



"Основной целью моей поездки в Сеул стало обсуждение вопроса побратимства городов. И мы фактически подготовили драфт (проект - ред.) такого документа, который после обсуждения будем готовы представить", - цитирует чиновника пресс-служба КГГА.



По словам Плиса, сейчас столицы намерены сотрудничать по вопросам развития, в частности внедрения электронного билета в транспорте и совершенствования инфраструктуры.



"Корейцы выражают значительный интерес к нашему бизнесу. Им интересны инвестиционные проекты, которые можно совместно реализовать в Киеве, они видят возможности для себя практически во всех сферах экономики", - отметил первый замглавы КГГА.



13 мая 2016 года сообщалось, что Киев в одностороннем порядке разорвал все ранее заключенные с Москвой договоры о побратимстве, партнерстве и сотрудничестве.



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