Киев и Сеул станут городами-побратимами
Киев и Сеул, столица Южной Кореи, планируют подписать договор о городах-побратимах. Об этом сообщил первый замглавы Киевской городской госадминистрации Геннадий Плис, недавно посетивший Республику Корея с рабочим визитом.
"Основной целью моей поездки в Сеул стало обсуждение вопроса побратимства городов. И мы фактически подготовили драфт (проект - ред.) такого документа, который после обсуждения будем готовы представить", - цитирует чиновника пресс-служба КГГА.
По словам Плиса, сейчас столицы намерены сотрудничать по вопросам развития, в частности внедрения электронного билета в транспорте и совершенствования инфраструктуры.
"Корейцы выражают значительный интерес к нашему бизнесу. Им интересны инвестиционные проекты, которые можно совместно реализовать в Киеве, они видят возможности для себя практически во всех сферах экономики", - отметил первый замглавы КГГА.
13 мая 2016 года сообщалось, что Киев в одностороннем порядке разорвал все ранее заключенные с Москвой договоры о побратимстве, партнерстве и сотрудничестве.
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