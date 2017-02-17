В Киеве ВАЗ врезался в отбойник: водитель погиб на месте
В пятницу вечером, 17 февраля, в Киеве произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает Эспрессо.
Авария произошла на улице Луговой: автомобиль ВАЗ по неизвестным причинам не справился с управлением и врезался в отбойник, разделяющий встречные полосы.
От удара в отбойник автомобиль сильно пострадал, водителя выбросило из машины.
Из-за травм 50-летний водитель скончался на месте. Его супруга получила незначительные травмы, находилась в шоковом состоянии, но от госпитализации отказалась.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
На месте ДТП работают спасатели управления по чрезвычайным ситуациям и полицейские, которые ожидают прибытия СОГ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:15
-
17:36
-
14:29
-
17:24
-
17.01.17
11:14