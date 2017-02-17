В Киеве ВАЗ врезался в отбойник: водитель погиб на месте

В результате столкновения автомобиля ВАЗ с отбойником на улице Луговой водитель погиб, его пассажирка получила травмы

В пятницу вечером, 17 февраля, в Киеве произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает Эспрессо.

Авария произошла на улице Луговой: автомобиль ВАЗ по неизвестным причинам не справился с управлением и врезался в отбойник, разделяющий встречные полосы.

От удара в отбойник автомобиль сильно пострадал, водителя выбросило из машины.

Из-за травм 50-летний водитель скончался на месте. Его супруга получила незначительные травмы, находилась в шоковом состоянии, но от госпитализации отказалась.







Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На месте ДТП работают спасатели управления по чрезвычайным ситуациям и полицейские, которые ожидают прибытия СОГ.

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