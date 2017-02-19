На Московском мосту перевернулся Chevrolet, вызвав пробку: фото

В Киеве ночью на Московском мосту произошло ДТП: водитель Chevrolet не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся. Мужчина в больнице

В ночь с субботы на воскресенье, 19 февраля, в Киеве на Московском мосту произошло ДТП в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщает Эспрессо.

По данным СМИ, водитель автомобиля Chevrolet, который двигался от Петровки в сторону Троещины не справился с управлением и врезался в отбойник слева, после чего его автомобиль отбросило сначала вправо, а потом снова влево, где он и опрокинулся.

"В результате ДТП пострадал водитель, который, скорее всего, не воспользовался пасом безопасности. Его с травмой позвоночника госпитализировали медики скорой", - сказано в сообщении.

На месте аварии работали полицейские и следственно-оперативная группа.









Журналисты отметили, что в результате аварии также образовалась огромная пробка. Двое мужчин во время остановки устроили драку. Никто из них не пострадал.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua



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