В центре Киева полиция изъяла у парня петарды и взрывпакет: фото

Как отмечают правоохранители, молодой человек пытался пронести опасные вещи в правительственный квартал. Также у парня нашли две радиостанции

В центре Киева полицейские задержали парня, который пытался пронести в правительственный квартал петарды и взрывпакет. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



"Около 09:30 во время обеспечения публичной безопасности на улице Грушевского полицейские остановили молодого человека с сумкой. Во время досмотра его вещей полицейские обнаружили взрывной пакет, шесть петард и две радиостанции", - говорится в сообщении.

















С владельцем вещей - 17-летним жителем Днепропетровской области - общаются правоохранители.



Сведения о происшествии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, по данному факту проводится проверка.

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Как отмечают в столичной полиции, на службу по охране правопорядка в Киеве заступили около 4 тысяч правоохранителей. Центр города находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в обычном режиме.

20 февраля 2017 года сообщалось, что киевские правоохранители в течение минувшего дня в ходе многочисленных проверок изъяли самодельное взрывное устройство, ножи, взрывпакет, переделанный под боевой стартовый пистолет и кастеты.

Фото: kyiv.npu.gov.ua



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