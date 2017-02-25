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В Киеве открыли памятник Елене Телиге

25.02.2017 15:30
Памятник установлен в Бабьем Яру, где Елену Телигу вместе с мужем вероятно расстреляли в феврале 1942 года
В Киеве открыли памятник Елене Телиге
Фото: КГГА

В Киеве открыли памятник поэтессе и участнице освободительного движения Елене Телиге. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

Памятник установили на территории историко-мемориального заповедника Бабий Яр. Хотя достоверной информации нет, но считается, что Телигу с мужем расстреляли именно здесь в 1942 году.

Установили памятник за счет киевской общины, его стоимость - около восьми миллионов гривень.

На открытии был мэр Виталий Кличко. Он сказал, что намерен выполнить свое обещание и установить через несколько лет Мемориал памяти жертв Бабьего Яра.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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