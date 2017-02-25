В Киеве открыли памятник Елене Телиге
В Киеве открыли памятник поэтессе и участнице освободительного движения Елене Телиге. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.
Памятник установили на территории историко-мемориального заповедника Бабий Яр. Хотя достоверной информации нет, но считается, что Телигу с мужем расстреляли именно здесь в 1942 году.
Установили памятник за счет киевской общины, его стоимость - около восьми миллионов гривень.
На открытии был мэр Виталий Кличко. Он сказал, что намерен выполнить свое обещание и установить через несколько лет Мемориал памяти жертв Бабьего Яра.
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