В Киеве открыли памятник Елене Телиге

Памятник установлен в Бабьем Яру, где Елену Телигу вместе с мужем вероятно расстреляли в феврале 1942 года

В Киеве открыли памятник поэтессе и участнице освободительного движения Елене Телиге. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.



Памятник установили на территории историко-мемориального заповедника Бабий Яр. Хотя достоверной информации нет, но считается, что Телигу с мужем расстреляли именно здесь в 1942 году.



Установили памятник за счет киевской общины, его стоимость - около восьми миллионов гривень.



На открытии был мэр Виталий Кличко. Он сказал, что намерен выполнить свое обещание и установить через несколько лет Мемориал памяти жертв Бабьего Яра.



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