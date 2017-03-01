В Киеве может появиться сквер имени журналиста Шеремета
В Киеве может появиться сквер имени журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится на сайте столичных властей, где Киевская городская госадминистрация инициировала обсуждение по переименованию сквера им. Чкалова в Шевченковском районе.
Общественное обсуждение продлится с 1 марта по 1 мая, для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте КГГА.
Сквер им. Чкалова находится недалеко от места, где был убит Шеремет.
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20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. В полиции заявили, что разрабатывают пять версий мотивов убийства.
8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что следствие выявило данные о тех, кто может быть замешан в убийстве.
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