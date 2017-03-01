USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киеве может появиться сквер имени журналиста Шеремета

01.03.2017 16:43
Столичные власти предлагают горожанам принять участие в обсуждении идеи переименования сквера им. Чкалова
В Киеве может появиться сквер имени журналиста Шеремета
Павел Шеремет (скриншот из видеозаписи)

В Киеве может появиться сквер имени журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится на сайте столичных властей, где Киевская городская госадминистрация инициировала обсуждение по переименованию сквера им. Чкалова в Шевченковском районе.

Общественное обсуждение продлится с 1 марта по 1 мая, для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте КГГА.

Сквер им. Чкалова находится недалеко от места, где был убит Шеремет.


Читайте также: В полиции назвали наиболее вероятную версию убийства Шеремета

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. В полиции заявили, что разрабатывают пять версий мотивов убийства.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что следствие выявило данные о тех, кто может быть замешан в убийстве.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 