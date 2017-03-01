В Киеве может появиться сквер имени журналиста Шеремета

В Киеве может появиться сквер имени журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится на сайте столичных властей, где Киевская городская госадминистрация инициировала обсуждение по переименованию сквера им. Чкалова в Шевченковском районе.

Общественное обсуждение продлится с 1 марта по 1 мая, для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте КГГА.

Сквер им. Чкалова находится недалеко от места, где был убит Шеремет.





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