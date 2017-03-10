В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 400 млн

Подозреваемые через фиктивные операции выводили средства в "тень" и формировали искусственные кредиты для незаконного возмещения средств из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 400 млн грн в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн", - сказано в нем.

Согласно информации правоохранителей, клиентами конвертцентра были компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства - всего 10 организаций.

Подозреваемые через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в "тень" и формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения средств из бюджета.

Также сотрудники спецслужбы выяснили, что услугами конвертцентра могли пользоваться некоторые бюджетные учреждения в Киеве.





В ходе обысков в офисах, частных домах и автомобилях подозреваемых в незаконной деятельности правоохранители изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой "Клиент-Банк", финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.





Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, наложен арест на 27 счетов фиктивных фирм в 15 банковских учреждениях.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса - присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением.

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