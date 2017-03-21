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В Киеве Daewoo Nexia врезался в столб и загорелся: фото

21.03.2017 21:51
По данным СМИ, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в столб. После столкновения автомобиль загорелся
В Киеве Daewoo Nexia врезался в столб и загорелся: фото
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Во вторник вечером, 21 марта, в Киеве на Днепровской набережной произошло ДТП в результате которого автомобиль Daewoo Nexia воспламенился и полностью сгорел. Об этом сообщает Эспрессо.

По данным СМИ, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в столб. После столкновения автомобиль загорелся.

Водитель 1994 года рождения с горящего авто выбрался сам, первую помощь ему предоставила свидетель аварии, которая оказалась медиком. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ушибами, но без ожогов.

Свидетели утверждают, что водитель не превышал скорость и был трезв. При общении со свидетелями пострадавший сказал, что "задремал".



Фото: espreso.tv

На месте работали сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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