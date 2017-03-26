Подробности стрельбы в центре Киева: ранен студент

Во время операции врачи достали резиновую пулю из голени раненого парня

В центре Киева вчера произошла стрельба, ранения получил студент 1998 года рождения. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в эфире телеканала 112 Украина.

По ее словам, пострадавший находится в больнице, его состояние удовлетворительное. У него ранение голени. Во время операции врачи изъяли резиновую пулю.

Блищик отметила, что в полицию информация о стрельбе поступила от прохожих. Когда на место прибыли патрульные, они нашли гильзу и вызвали следственно-оперативную группу. В это время с придомовой территории выехал автомобиль Volkswagen, и оттуда был совершен выстрел, которым и был ранен студент.

"Фактически это все произошло на глазах сотрудников полиции, они, конечно, сразу бросились, чтобы задержать стрелка, он, очевидно, находился в состоянии алкогольного опьянения, нацелил оружие на правоохранителей", - сказала Блищик.

Спикер полиции Киева подчеркнула, что полицейские не применяли оружие в отношении злоумышленника. "Его удалось задержать без единого выстрела, его товарищ пытался сопротивляться, еще один мужчина - водитель попытался успокоить товарищей, но они его не слушали", - добавила она.

Стрелка и еще одного мужчину доставили в Печерское управление полиции. Действия стрелка квалифицируют по ч. 4 ст. 296 УКУ - хулиганство. Пока что не определена правовая квалификация в отношении второго подозреваемого.

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