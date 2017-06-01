Киевсовет переименовал проспект Ватутина в Шухевича

Присутствовавший на заседании сын командира УПА Юрий Шухевич поблагодарил депутатов за это решение

Киевский городской совет переименовал столичный проспект Генерала Ватутина в честь командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. За соответствующее решение на сессии в четверг, 1 июня, проголосовали 69 из 78 присутствовавших депутатов.

Участники заседания приветствовали решение аплодисментами и криками "Слава Украине - Героям слава". Присутствовавший на сессии сын командира УПА, народный депутат Юрий Шухевич поблагодарил депутатов Киевсовета, отметив, что столица избавилась от очередного "родимого пятна большевизма".

Для того, чтобы решение вступило в силу, его должен подписать мэр Киева Виталий Кличко.

22 декабря 2016 года для принятия решения о переименовании проспекта Ватутина Киевсовету не хватило голосов.



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