В Киеве на Воздухофлотском проспекте нашли гранату

Проводятся мероприятия для установления личности злоумышленника, который оставил боевую гранату РГД-5 с запалом на улице

В Соломенском районе на Воздухофлотском проспекте обнаружили гранату. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"На линию 102 от прохожих поступило сообщение о том, что на проспекте Воздухофлотском найдена граната. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба, которые обнаружили и изъяли боевую гранату РГД-5 с запалом. Сообщений об угрозе взрыва по данному адресу в полицию не поступало", - сообщили в полиции.

Следственным отделом Соломенского управления внесены сведения о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Проводятся мероприятия для установления личности злоумышленника, который оставил боевую гранату РГД-5 с запалом на улице.

За совершение такого правонарушения нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

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22 мая сотрудники Национальной полиции изъяли гранату, обнаруженную на детской площадке в Шевченковском районе Киева.

Ночью 21 мая в офис Конгресса украинских националистов в Киеве бросили боевую гранату.

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