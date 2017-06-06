Задержан сбывавший в ночных клубах Киева психотропы дилер
В Киеве задержан наркодилер, у которого изъяты психотропные вещества на сумму почти 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Силовики задержали жителя столицы, который сбывал психотропные вещества и наркотические средства в ночных клубах Киева.
Во время задержания у подозреваемого изъяли более 4,5 тыс таблеток психотропных веществ на сумму почти 1 млн грн.
Кроме того, во время обыска по месту его жительства обнаружена нарколаборатория, где он выращивал и фасовал каннабис.
Указанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.307 (незаконное приобретение, хранение психотропных веществ, наркотических средств с целью сбыта) и ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией перекрыли в Киеве контрабандный канал поставок психотропных веществ из Европы.
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