Под Киевом в результате взрыва обрушился дом: фото
08.06.2017 13:57
В результате взрыва уничтожена часть дома на площади 35 кв. м и домашнее имущество, пострадавших нет
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
В селе Погребы Броварского района в частном доме прогремел взрыв. В результате проишествия уничтожена часть дома. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области.
Спасатели уточнили, что пострадавших нет.
По информации пресс-службы, в результате взрыва уничтожена часть дома на площади 35 кв. м и домашнее имущество.
Причины инцидента устанавливаются.
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
6 июня в Днепровском районе Киева, на улице Профсоюзной, 21 горел частный жилой дом.
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