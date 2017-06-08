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Под Киевом в результате взрыва обрушился дом: фото

08.06.2017 13:57
В результате взрыва уничтожена часть дома на площади 35 кв. м и домашнее имущество, пострадавших нет
Под Киевом в результате взрыва обрушился дом: фото
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В селе Погребы Броварского района в частном доме прогремел взрыв. В результате проишествия уничтожена часть дома. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области.

Спасатели уточнили, что пострадавших нет.

По информации пресс-службы, в результате взрыва уничтожена часть дома на площади 35 кв. м и домашнее имущество.

Причины инцидента устанавливаются.


Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

6 июня в Днепровском районе Киева, на улице Профсоюзной, 21 горел частный жилой дом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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