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В Киеве водитель маршрутки напал с ножом на ветерана АТО - СМИ

13.06.2017 00:57
Участник АТО утверждает, что он возмутился отказом водителя везти бесплатно пенсионера и тот напал на него с ножом. У водителя встречные обвинения
В Киеве водитель маршрутки напал с ножом на ветерана АТО - СМИ
Скриншот видео

В понедельник, 12 июня, в Киеве водитель маршрутки с ножом напал на пассажира-добровольца АТО. Об этом говорится в сюжете 5 канала.

Инцидент произошел в Оболонском районе. Участник АТО возмутился, что водитель отказался бесплатно везти пенсионера-льготника. 

Как сообщил сам пострадавший, на конечной остановке водитель закрылся с ним в салоне и напал с ножом. В результате участника АТО забрала скорая помощь, ему наложили шесть швов. 

Водитель маршрутки написал встречное заявление, что на него напал пассажир и он применил холодное оружие для самозащиты. 

Полиция открыла уголовное дело по статье "умышленное нанесение легких телесных повреждений". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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