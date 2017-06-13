В Киеве водитель маршрутки напал с ножом на ветерана АТО - СМИ
В понедельник, 12 июня, в Киеве водитель маршрутки с ножом напал на пассажира-добровольца АТО. Об этом говорится в сюжете 5 канала.
Инцидент произошел в Оболонском районе. Участник АТО возмутился, что водитель отказался бесплатно везти пенсионера-льготника.
Как сообщил сам пострадавший, на конечной остановке водитель закрылся с ним в салоне и напал с ножом. В результате участника АТО забрала скорая помощь, ему наложили шесть швов.
Водитель маршрутки написал встречное заявление, что на него напал пассажир и он применил холодное оружие для самозащиты.
Полиция открыла уголовное дело по статье "умышленное нанесение легких телесных повреждений".
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