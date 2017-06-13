В Киеве будут судить россиянина за незаконное обращение с оружием
В Киеве будут судить россиянина за незаконное обращение с оружием и за приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Киево-Святошинская местная прокуратура уведомила о подозрении гражданина РФ в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и ч.2 ст.309 - незаконное приобретение и хранение наркотических средств в больших размерах и психотропных веществ в крупных размерах без цели сбыта.
Обвинительный акт утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.
В апреле текущего года правоохранительными органами во время проведения санкционированного обыска по месту жительства 33-летнего гражданина РФ, обнаружено и изъято множество боеприпасов различного калибра, самодельное взрывное устройство, а также наркотические средства: метадон, амфетамин и каннабис.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Ранее сегодня сообщалось, что киевская полиция разоблачила схему незаконной легализации граждан России, которые скрывались от следствия за совершения тяжких преступлений, связанных, в частности, с торговлей людьми.
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