В Киеве полицейский задержан на взятке 285 тыс грн - прокуратура

Правоохранитель якобы требовал $15 тыс за закрытие уголовного дела, а также за непрепятствование деятельности организации, утверждают в прокуратуре

В Киеве по подозрению в получении взятки в размере 285 тысяч грн задержан старший оперуполномоченный отдела борьбы с незаконной легализацией иностранцев столичной полиции. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.



Как утверждают в ведомстве, правоохранитель якобы требовал от директора общественной организации $15 тысяч за закрытие уголовного производства по факту служебного подлога, а также за непрепятствование законной деятельности этой организации.

Полицейского задержали во вторник, 13 июня, в автомобиле недалеко от парка Феофания "сразу после получения им первой части взятки", сообщили в прокуратуре. По месту работы и жительства задержанного проведены обыски.









Сейчас готовится сообщение чиновнику о подозрении в получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК).

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10 июня 2017 года сообщалось, что начальник одного из отделов Черновицкого горсовета задержан по подозрению во взяточничестве.

Фото: kyiv.gp.gov.ua



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