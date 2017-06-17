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Три киевских пляжа получили международную награду

17.06.2017 13:56
Пляжи, которые получают награду "Голубой флаг", проходят проверку по 33-м критериям
Три киевских пляжа получили международную награду
Фото: kiev.klichko.org

Три столичных пляжа впервые получили международную награду "Голубой флаг". Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко

Это пляжи "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица". 

Для того, чтобы получить награду, пляж должен соответствовать 33-м критериям, в частности, качеству воды, уровню безопасности и услуг. Решение принимает международное жюри. 

Всего в Украине десять пляжей, у которых есть "Голубой флаг".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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