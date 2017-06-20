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В Киеве эвакуировали посетителей и сотрудников Печерского суда

20.06.2017 19:41
Печерский райсуд остановил работу в связи с пожаром в здании бывшего центрального гастронома на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Крещатика
В Киеве эвакуировали посетителей и сотрудников Печерского суда
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В помещении Печерского районного суда Киева, расположенном рядом с горящим зданием бывшего центрального гастронома, пожара нет. Пожарные бригады поливают крышу помещения во избежание распространения пламени. Об этом сообщает пресс-центр судебной влады в Facebook.

Печерский районный суд города Киева остановил работу в связи с пожаром в здании бывшего центрального гастронома на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Крещатика.

Однако, поскольку существует большая вероятность переброса пламени, для обеспечения безопасности всех посетителей и работников суда эвакуировали из помещения.

Если пожар в здании бывшего центрального гастронома удастся локализовать, то завтра суд будет работать в обычном режиме.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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