Обнародована предварительная причина пожара на Крещатике

В пресс-службе КГГА сообщили, что, по предварительным выводам, причина пожара - халатность строителей, которые вели работы на крыше здания

По предварительному заключению, причиной масштабного пожара на Крещатике в Киеве стала халатность строителей. Об этом заявил первый заместитель мэра Киева Геннадий Плис, передает пресс-служба КГГА.

"По предварительным выводам, причина пожара - халатность строителей, которые вели работы на крыше здания. Поэтому я обращаюсь в Управление по чрезвычайным ситуациям с просьбой проверить все подобные объекты города на соблюдение пожарных норм. Также я дал поручение профильным департаментам провести проверку разрешительных документов по этому объекту", - отметил Плис.

Он отметил, что здание является памятником архитектуры, и все работы жестко регламентированы законом.

"Позиция городского головы Виталия Кличко четкая: памятки архитектуры - это культурное наследие города и киевлян, которое должно быть сохранено", - заявил Плис.

Он подчеркнул, что владелец здания бывшего Центрального гастронома на Крещатике, 40/1 должен восстановить памятку. Объект приказом Министерства культуры и туризма Украины занесен в Государственный реестр недвижимых памяток Украины как памятка истории, архитектуры и градостроительства местного значения - гостиница "Кане" (1873-1874 гг., охранный № 350-Кв).

Ранее сегодня сообщалось, что пожар в бывшем центральном гастрономе на Крещатике полностью потушен, но существует угроза разрушения здания.

Вчера вечером из-за пожара на Крещатике эвакуировали здание Печерского райсуда.

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