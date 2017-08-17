В Киеве неизвестный стрелял в мужчину: подробности, фото
В Киеве сотрудники полиции устанавливают обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе. Об этом у себя в Facebook сообщила спикер Нацполиции столицы Оксана Блищик.
Правоохранители разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, вместе с сообщником скрылся с места инцидента на черном автомобиле.
"В дежурную часть позвонили свидетели и сообщили: в Шевченковском районе на улице Зоологической неизвестный стрелял в мужчину", - отметила Блищик.
На вызов отправилась следственно-оперативная группа территориального управления, сотрудники уголовного розыска и автопатрули.
Все наряды ориентированы на розыск и задержание подозреваемого, введен план Перехват.
На место прибыли врачи скорой помощи, которые предоставляют пострадавшему медицинскую помощь.
Проводится осмотр места происшествия, полиция общается со свидетелями и очевидцами, чтобы установить обстоятельства совершения преступления.
По словам свидетелей, прозвучало несколько выстрелов. "Вероятно, стреляли из травматического оружия. При этом нападавшие пытались отобрать у мужчины сумку с деньгами", - отметила Блищик.
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