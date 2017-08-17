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В Киеве неизвестный стрелял в мужчину: подробности, фото

17.08.2017 10:20
В Шевченковском районе на улице Зоологической сегодня неизвестный стрелял в мужчину, у пострадавшего - два огнестрельных ранения
В Киеве неизвестный стрелял в мужчину: подробности, фото
Фото: facebook.com/Блищик

В Киеве сотрудники полиции устанавливают обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе. Об этом у себя в Facebook сообщила спикер Нацполиции столицы Оксана Блищик.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, вместе с сообщником скрылся с места инцидента на черном автомобиле.

"В дежурную часть позвонили свидетели и сообщили: в Шевченковском районе на улице Зоологической неизвестный стрелял в мужчину", - отметила Блищик.

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На вызов отправилась следственно-оперативная группа территориального управления, сотрудники уголовного розыска и автопатрули.

Все наряды ориентированы на розыск и задержание подозреваемого, введен план Перехват.

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На место прибыли врачи скорой помощи, которые предоставляют пострадавшему медицинскую помощь.

Проводится осмотр места происшествия, полиция общается со свидетелями и очевидцами, чтобы установить обстоятельства совершения преступления.

Обновлено на 11:09. Правоохранители установили личность раненого мужчины: он - 28-летний частный предприниматель. По информации врачей, у пострадавшего два огнестрельных ранения. Его доставили в больницу.

По словам свидетелей, прозвучало несколько выстрелов. "Вероятно, стреляли из травматического оружия. При этом нападавшие пытались отобрать у мужчины сумку с деньгами", - отметила Блищик. 

10 августа на Вокзальной площади в Киеве двое неизвестных открыли огонь из травматического оружия, вследствие чего трое человек были ранены.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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