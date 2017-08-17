В Киеве неизвестный стрелял в мужчину: подробности, фото

В Шевченковском районе на улице Зоологической сегодня неизвестный стрелял в мужчину, у пострадавшего - два огнестрельных ранения

В Киеве сотрудники полиции устанавливают обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе. Об этом у себя в Facebook сообщила спикер Нацполиции столицы Оксана Блищик.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, вместе с сообщником скрылся с места инцидента на черном автомобиле.

"В дежурную часть позвонили свидетели и сообщили: в Шевченковском районе на улице Зоологической неизвестный стрелял в мужчину", - отметила Блищик.





На вызов отправилась следственно-оперативная группа территориального управления, сотрудники уголовного розыска и автопатрули.

Все наряды ориентированы на розыск и задержание подозреваемого, введен план Перехват.





На место прибыли врачи скорой помощи, которые предоставляют пострадавшему медицинскую помощь.

Проводится осмотр места происшествия, полиция общается со свидетелями и очевидцами, чтобы установить обстоятельства совершения преступления.