В Киеве задержали подозреваемых в нападениях на бизнесменов: фото

Задержанные, граждане Грузии, которые временно проживали в столице, и на протяжении длительного времени зарабатывали разбойными нападениями

В Киеве задержаны четверо злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"30 августа, злоумышленники, двигаясь на Брест-Литовском шоссе на автомобиле БМВ, заблокировали машину потерпевшего, ранили его выстрелами в плечо и отобрали сумку с 6,5 млн грн", - отметили в пресс-службе.

В столице был введен план Перехват, уже через несколько часов они были задержаны.

"Все четверо мужчин - граждане Грузии, которые временно проживали в столице, и на протяжении длительного времени зарабатывали разбойными нападениями с применением огнестрельного оружия, на предпринимателей", - уточнили в пресс-службе.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных пистолеты, автомат Калашникова, большое количество патронов, комплекты номерных знаков для автомобилей, мобильные телефоны, радиостанции, навигаторы, балаклавы, перчатки, парики, около 40 наборов ключей, отмычки, которые использовалось для совершения преступлений, а также денежные средства.

В настоящее время по согласованию с прокуратурой города Киева всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК (Разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное группой лиц).

Готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется причастность задержанных к другим преступных эпизодов.

30 августа в Киеве в Святошинском районе неизвестные открыли огонь по автомобилю и похитили из него сумку с деньгами водителя.

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