В Киеве задержали подозреваемых в нападениях на бизнесменов: фото
В Киеве задержаны четверо злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"30 августа, злоумышленники, двигаясь на Брест-Литовском шоссе на автомобиле БМВ, заблокировали машину потерпевшего, ранили его выстрелами в плечо и отобрали сумку с 6,5 млн грн", - отметили в пресс-службе.
В столице был введен план Перехват, уже через несколько часов они были задержаны.
"Все четверо мужчин - граждане Грузии, которые временно проживали в столице, и на протяжении длительного времени зарабатывали разбойными нападениями с применением огнестрельного оружия, на предпринимателей", - уточнили в пресс-службе.
Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных пистолеты, автомат Калашникова, большое количество патронов, комплекты номерных знаков для автомобилей, мобильные телефоны, радиостанции, навигаторы, балаклавы, перчатки, парики, около 40 наборов ключей, отмычки, которые использовалось для совершения преступлений, а также денежные средства.
В настоящее время по согласованию с прокуратурой города Киева всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК (Разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное группой лиц).
Готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также проверяется причастность задержанных к другим преступных эпизодов.
30 августа в Киеве в Святошинском районе неизвестные открыли огонь по автомобилю и похитили из него сумку с деньгами водителя.
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