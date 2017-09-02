В Киеве 3 сентября ограничат движение транспорта из-за велогонки

Четвертые международные соревнования по велосипедному спорту Киевская Сотка состоятся 3 сентября с 09:00 до 15:00

В Киеве 3 сентября состоятся международные соревнования по велоспорту Киевская сотка, из-за чего на некоторых улицах по маршруту веломарафона ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В день соревнований также с 07:00 до 09:00 для сбора участников закрывается движение транспорта на дороге-дублере на проспект Победы, от улицы Чернобыльской до улицы Ушакова.

Маршрут Киевской сотки:



Фото: скриншот / velo100ka.kiev.ua/podiya-ta-format/marshrut

Четвертые международные соревнования по велосипедному спорту Киевская сотка состоятся с 09:00 до 15:00, участникам предстоит проехать дистанцию в 100 км.

Киевская сотка - любительские соревнования для мужчин и женщин от 18 лет на велосипедах любого типа.

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