В Киеве 3 сентября ограничат движение транспорта из-за велогонки
В Киеве 3 сентября состоятся международные соревнования по велоспорту Киевская сотка, из-за чего на некоторых улицах по маршруту веломарафона ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В день соревнований также с 07:00 до 09:00 для сбора участников закрывается движение транспорта на дороге-дублере на проспект Победы, от улицы Чернобыльской до улицы Ушакова.
Маршрут Киевской сотки:
Фото: скриншот / velo100ka.kiev.ua/podiya-ta-format/marshrut
Четвертые международные соревнования по велосипедному спорту Киевская сотка состоятся с 09:00 до 15:00, участникам предстоит проехать дистанцию в 100 км.
Киевская сотка - любительские соревнования для мужчин и женщин от 18 лет на велосипедах любого типа.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:34
-
вчера
17:22
-
вчера
18:07
-
вчера
17:52
-
вчера
13:19