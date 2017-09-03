В Киеве полиция разыскивает мужчину за надругательство над детьми
Киевская полиция ищет мужчину, который надругался над двумя 10-летними детьми своей сожительницы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Мужчина длительное время скрывается от следствия. В отношении подозреваемого начато уголовное производство по факту насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении двух 10-летних детей его сожительницы - мальчика и девочки.
Мужчина, пользуясь отсутствием сожительницы, угрожал детям физическим насилием, после чего удовлетворял половую страсть. Противозаконные действия злоумышленник совершал, пока мать детей не узнала о преступлениях.
В ходе следствия правоохранители установили, что к совершению преступления причастен Пронченко Александр Сергеевич, 1971 г.р.
Подозреваемый Александр Пронченко (фото - kyiv.npu.gov.ua)
18 августа 2017 с целью затягивания досудебного расследования и переносе судебного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемый прекратил общение со следствием и исчез в неизвестном направлении. Поэтому полиция Киева обращается к гражданам, которые имеют любую информацию о месте пребывания Александра Пронченко, обратиться в Шевченковское управление полиции или позвонить по 102. Анонимность гарантируется.
В конце августа сообщалось, что в Килийском районе Одесской области злоумышленник изнасиловал и пытался задушить 11-летнюю девочку. Злоумышленник - бывший сожитель матери потерпевшей. Они сожительствовали на протяжении последнего года, но буквально за несколько дней до происшествия разошлись. Несмотря на это, мужчина продолжал проживать в доме своей бывшей гражданской жены.
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