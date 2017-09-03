В бильярдном клубе Киева игрок кием тяжело ранил посетителя

Полиция искала подозреваемого две недели, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста

В Киеве полиция установила личность мужчины, который тяжело ранил молодых людей в бильярдном клубе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полицейских, киевлянин не выдержал оскорблений и во время ссоры ударил оппонента кием в голову. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемый скрылся.

В 21:50 в дежурную часть столичной полиции поступили сообщения о конфликте в бильярдном клубе, а потом от мужчины о том, что в кафе его друга ударили в голову.

По вызову срочно выехали патрульные и следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции. Правоохранители установили, что в клубе отдыхала компания, а также присутствовали постоянные игроки. Один из постоянных клиентов сделал замечание новым посетителям из-за шума и некорректного поведения. Возник конфликт между ним и 31-летним киевлянином. Во время ссоры мужчина ударил нового посетителя кием, который держал в руке. А как только понял тяжкие последствия своего поступка, скрылся с места происшествия.

Впоследствии врачи проинформировали полицию, что в медицинское учреждение доставили 31-летнего киевлянина с травмой головы и алкогольным опьянением. Раненый рассказал, что его ударил неизвестный в развлекательном заведении.

Уголовное производство начали по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, опросила свидетелей, изъяла видео с камер наблюдения.

"За две недели оперативники установили его и задержали по месту жительства. 32-летний мужчина не сопротивлялся, сразу признался в содеянном и выразил искреннее раскаяние. Правоохранители провели следственные действия, объявили киевлянину о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения потерпевшему", - об этом сообщил и.о. начальника Деснянского управления полиции Александр Плешков.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве иностранца в Киеве арестован на два месяца.

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