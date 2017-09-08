В Киеве в перестрелке ранены два человека

По данным СМИ, перестрелка произошла на перекрестке ул. Дегтяревской и Зоологической

Полицейские в Киеве устанавливают обстоятельства обнаружения автомобиля с автоматом в салоне и ранения из огнестрельного оружия двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие произошло в Шевченковском районе. На место выехали все полицейские службы, сообщили в полиции.

Там отметили, что сначала правоохранители получили сообщение о том, что на улице Белорусской обнаружили автомобиль с поврежденными окнами, в салоне которого лежит предмет, похожий на автомат.

А через несколько минут на линию 102 поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями.

По вызовам выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска.

Правоохранители устанавливают обстоятельства совершенного, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать событие.

Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

В то же время, СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что на перекрестке ул. Дегтяревской и Зоологической произошла погоня с перестрелкой.

"На перекрестке ул. Дегтяревской и ул. Зоологической погоня с перестрелкой. Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись, у одной повреждения", - рассказали очевидцы корреспонденту 112 Украина, отметив, что во время погони одна из машин задела и повредила автомобиль Porsche, который проезжал по улице Дегтяревской. Также, по словам свидетелей, одну из машин бросили недалеко, а те, кто в ней находился - скрылись.

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