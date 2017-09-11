В Киеве не работают четыре станции метро

Петровка, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь и Почтовая площадь закрыты на вход и выход

В Киеве закрыты на вход и выход четыре станции синей ветки метро: Петровка, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь и Почтовая площадь. Об этом было объявлено в сообщении на станции метро Дворец спорта, передает УНИАН.

Как отмечают работники метрополитена, станции не работают по техническим причинам.

Советник начальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон сказала в комментарии УНИАН, что время возобновления работы станций пока неизвестно.

Ранее в Киевском метро приостановили движение поездов на синей ветке. Причиной стало задымление на перегоне между двумя станциями.

По состоянию на 19:45 движение поездов осуществляется от станции Петровка до Героев Днепра и от Майдана Независимости то станции Теремки.

Спасатели сообщили, что задымление было вызвано коротким замыканием.

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